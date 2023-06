Scholz will mehr Tempo bei Umbau der Wirtschaft

BERLIN (dpa-AFX) -Bundeskanzler Olaf Scholz will mehr Tempo beim klimafreundlichen Umbau der Wirtschaft. "Das nächste Jahrzehnt ist entscheidend für Deutschland", sagte der SPD-Politiker am Freitag nach einem Treffen der "Allianz für Transformation", in der die Bundesregierung mit Vertretern von Wirtschaft, Gewerkschaften und Wissenschaft etwa über den Kampf gegen den Klimawandel berät.