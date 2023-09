Scholz will 'nationale Kraftanstrengung'

BERLIN (dpa-AFX) -Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hat zu einer "nationalen Kraftanstrengung" gegen Bürokratie und für mehr Wachstum in Deutschland aufgerufen. Er schlug dazu am Mittwoch in der Generaldebatte im Bundestag einen "Deutschland-Pakt" für mehr Tempo vor. "Wir müssen das Bürokratie-Dickicht lichten", sagte Scholz. "Die Bürgerinnen und Bürger sind diesen Stillstand leid. Und ich bin es auch", sagte Scholz.