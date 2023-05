Scholz will rasche Reform des EU-Asylsystems

STRASSBURG (dpa-AFX) -Bundeskanzler Olaf Scholz wirbt für eine rasche Reform des EU-Asylsystems und eine kontrollierte Zuwanderung. "Natürlich muss am Ende eine Lösung stehen, die dem Anspruch europäischer Solidarität gerecht wird. Aber wir dürfen doch nicht abwarten, bis diese Solidarität quasi wie der Heilige Geist über uns kommt", sagte der SPD-Politiker am Dienstag im Europaparlament in Straßburg. Die Reform solle noch vor der Europawahl im Frühjahr 2024 unter Dach und Fach gebracht werden.