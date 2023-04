 Scholz: Windenergie in Nordsee hat großes Potenzial

OSTENDE (dpa-AFX) -Bundeskanzler Olaf Scholz hat mehr Tempo beim Ausbau der Windkraft unter anderem in der Nordsee angemahnt. Deutschland wolle bis 2045 klimaneutral wirtschaften. "Windenergie auf See birgt dafür ein ganz, ganz großes Potenzial", sagte er am Montag bei einem Nordsee-Gipfel im belgischen Ostende. Der Ausbau erneuerbarer Energien müsse aber schneller vorangehen, etwa bei Genehmigungen, aber auch beim Aufbau von Netzen. "Die Energieleitungen sind Lebensadern Europas", sagte Scholz. Die Anrainer-Staaten wollten "die Energie der Nordsee" gemeinsam erschließen. Nötig seien dafür auch eine Stärkung von Lieferketten und eine starke Zulieferindustrie in Europa.

OSTENDE Deutschland und acht weitere Länder wollen den Ausbau von Windparks vor der Küste vorantreiben und die Nordsee zum grünen Kraftwerk Europas machen. Bis 2030 sollen Offshore-Windkraftanlagen mit einer Leistung von 120 Gigawatt gebaut werden. Bis 2050 sollen mindestens 300 Gigawatt aus der Offshore-Windenergie in der Nordsee erzeugt werden. Zugleich soll die Produktion von grünem Wasserstoff ausgebaut werden.