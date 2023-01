Scholz zuversichtlich über Wirtschaftsentwicklung in Deutschland

BERLIN (dpa-AFX) -Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hat sich zuversichtlich über die wirtschaftliche Entwicklung Deutschlands gezeigt. "All die Hiobsbotschaften von A wie Arbeitsplatzverlust bis Z wie Zusammenbruch der deutschen Industrie sind nicht eingetreten", sagte Scholz am Dienstag in Berlin bei einem Festakt zur Gründungsvollversammlung der Deutschen Industrie- und Handelskammer (DIHK).