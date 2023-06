 Schornsteinfeger begrüßen Ampel-Kompromiss zum Heizungsgesetz

BONN (dpa-AFX) -Die Schornsteinfeger in Deutschland haben den Kompromiss der Ampel-Fraktionen zum Heizungsgesetz begrüßt. "Es ist der richtige Weg", sagte der Präsident des Bundesverbandes des Schornsteinfegerhandwerks Alexis Gula am Mittwoch anlässlich des Bundesverbandstages in Bonn. Wichtig sei vor allem, dass kommunale Wärmenetzplanung und individuelle Gebäudebeheizung jetzt zusammen gedacht würden.

BONN Eine Spitzenrunde von SPD, Grünen und FDP hatte sich am Dienstag auf wesentliche Änderungen am ursprünglichen, vom Kabinett beschlossenen Entwurf zum Gebäudeenergiegesetz, dem sogenannten Heizungsgesetz, verständigt. So wurde ein wochenlanger Konflikt beendet. Im Kern sollen Hausbesitzer mehr Zeit für den Umstieg auf eine klimafreundliche Heizung bekommen. Das Gebäudeenergiegesetz soll an ein Wärmeplanungsgesetz gekoppelt werden. Dazu sollen Kommunen in den kommenden Jahren konkrete Pläne vorlegen, wie sie ihre Heizinfrastruktur klimaneutral umbauen wollen - etwa über ein Fernwärmenetz.

Zugleich drangen die Schornsteinfeger auf weitere Änderungenn am Gesetz. So plädierten sie dafür, Ausnahmeregelungen für ältere Hausbesitzer nicht an eine Altersgrenze wie 80 Jahre zu binden, sondern alle Rentnerinnen und Rentner von der 65-Prozent-Verpflichtung zu befreien, vorausgesetzt sie lassen eine energetische Bewertung ihres Gebäudes vornehmen.

"Das Renteneintrittsalter ist die entscheidende Grenze", sagte der Energieexperte des Verbandes Julian Schwark. Denn wer in Rente sei, bekomme oft von seiner Bank keinen Kredit mehr, um die Erneuerung der Heizungsanlage zu finanzieren. Eine verpflichtende Energieberatung würde es den Betroffenen nach seinen Worten ermöglichen, besser einzuschätzen, ob es wirklich sinnvoll sei, von einer solchen Ausnahmeregelung Gebrauch zu machen.