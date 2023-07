 Schützenpanzer Puma hat bei neuer Schießübung durchgehalten

BERLIN (dpa-AFX) -Der zu Jahresbeginn wegen technischer Ausfälle in die Kritik geratene Schützenpanzer Puma hat bei einer neuen Übung durchgehalten. Ein umfangreiches Training auf dem Truppenübungsplatz Bergen in Niedersachsen sei mit 14 einsatzbereiten Schützenpanzern abgeschlossen worden, teilte die Bundeswehr am Mittwoch mit. Höhepunkt der Übung war demnach ein Kompaniegefechtsschießen, bei dem Schützenpanzer in der Konfiguration für die Schnelle Eingreiftruppe der Nato (VJTF) verwendet wurden. Die Übung orientierte sich an Szenarien der Landes- und Bündnisverteidigung. "Mensch und Material trotzten den hohen Temperaturen und dem anspruchsvollen Gelände", so die Bundeswehr. Bei einer Schießübung waren Ende letzten Jahres alle 18 eingesetzten Schützenpanzer Puma ausgefallen und eine Nachbeschaffung zeitweise auf Eis gelegt worden.