Schwierige Zeiten für viele Einzelhändler in Innenstädten

WIESBADEN (dpa-AFX) -Corona-Pandemie, hohe Inflation und Konkurrenz durch den Onlinehandel belasten die Einzelhändler in den Einkaufsstraßen der deutschen Innenstädte. Nach Angaben des Statistischen Bundesamtes sank etwa der Umsatz der Bekleidungsgeschäfte von Januar bis September 2022 gegenüber demselben Zeitraum des Vor-Corona-Jahres 2019 bereinigt um Preiserhöhungen (real) um 11,0 Prozent. Auch in anderen typischerweise in Innenstädten vertretenen Geschäften zeige sich eine ähnliche Entwicklung.