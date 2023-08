Secunet kommt nach Fehlstart ins Jahr langsam in Schwung

ESSEN (dpa-AFX) -Nach einem schwachen Jahresbeginn haben sich die Geschäfte des IT-Sicherheitsdienstleisters Secunet Security Networks im zweiten Quartal deutlich belebt. In der ersten Jahreshälfte stieg dadurch der Umsatz um zwölf Prozent auf 151,5 Millionen Euro. "Wir sind äußerst erfreut über das beachtliche Umsatzplus im ersten Halbjahr 2023 und gehen davon aus, dass dieses Wachstum auch in der zweiten Jahreshälfte anhalten wird", sagte Konzernchef Axel Deininger laut Mitteilung vom Donnerstag in Essen.