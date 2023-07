Selenskyj bestätigt Teilnahme am Nato-Gipfel in Vilnius

KIEW (dpa-AFX) -Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat seine Teilnahme am Nato-Gipfel in der litauischen Hauptstadt Vilnius offiziell bestätigt. Er sei unterwegs zum Treffen des Verteidigungsbündnisses, schrieb er am Dienstag auf Twitter.