 Selenskyj gibt US-Kongress ukrainische Flagge aus Frontstadt Bachmut

WASHINGTON (dpa-AFX) -Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat dem US-Kongress eine Flagge aus der ostukrainischen Frontstadt Bachmut übergeben. Bei seiner Rede vor den beiden Parlamentskammern reichte er der Vorsitzenden des US-Repräsentantenhauses, Nancy Pelosi, die Fahne als Dank ukrainischer Soldaten. Pelosi und Vize-Präsidentin Kamala Harris hielten die Flagge dann gemeinsam hoch. "Diese Flagge ist ein Symbol unseres Sieges. In diesem Krieg halten wir stand, wir kämpfen und wir werden gewinnen, weil wir vereint sind. Die Ukraine, Amerika und die gesamte freie Welt", sagte Selenskyj.

WASHINGTON Dabei warb er auch für weitere Hilfe der USA und seiner Abgeordneten: Ihre Unterstützung sei entscheidend, um nicht nur Widerstand zu leisten, sondern das Blatt auch zu wenden und auf dem Schlachtfeld zu gewinnen. "Ich weiß, dass alles von uns, den ukrainischen Streitkräften, abhängt. Doch so viel hängt von der Welt ab, so viel in der Welt hängt von Ihnen ab." Selenskyj hatte bereits im März eine Videoansprache vor dem US-Kongress gehalten.