 Selenskyj: Russischer Angriff gegen Verbündete nur Frage der Zeit

WASHINGTON (dpa-AFX) -Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat vor einem Angriff Russlands gegen Verbündete der USA gewarnt. "Es ist nur eine Frage der Zeit, wann sie eure anderen Verbündeten angreifen werden, wenn wir sie jetzt nicht aufhalten", sagte Selenskyj in einer Rede am Mittwochabend (Ortszeit) vor den beiden Kammern des US-Kongresses an die Abgeordneten gerichtet. Die Welt sei zu sehr vernetzt, als dass sich irgendjemand sicher fühlen könne, wenn der russische Angriff weiterginge. Selenskyj betonte, dass das kommende Jahr ein "Wendepunkt" in dem Krieg sein werde. "Ich weiß, dass es der Punkt ist, an dem ukrainischer Mut und amerikanische Entschlossenheit die Zukunft unserer gemeinsamen Freiheit garantieren müssen", sagte er.