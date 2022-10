Senatorin kündigt differenzierteres 49-Euro-Ticket in Berlin an

BERLIN (dpa-AFX) -Nach der grundsätzlichen Einigung der Verkehrsministerkonferenz auf ein bundesweites 49-Euro-Ticket hat Berlins Verkehrssenatorin Bettina Jarasch (Grüne) ein differenzierteres Modell für die Hauptstadt angekündigt. "In Berlin gibt es viele Menschen, die 49 Euro im Monat nicht aufbringen können", teilte Jarasch im Anschluss an das Treffen in Bremen am Donnerstag mit. "Daher werde ich ein Konzept erarbeiten, wie wir in Berlin das 49-Euro-Ticket nutzen, um sozial gestaffelte Angebote einzuführen, die dann auch bundesweit gelten." So werde aus dem Nahverkehrsticket "für alle ein echtes ökosoziales Produkt".