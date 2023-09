 Seriöse Organisation finden: Überschwemmungen in Libyen: So können Sie sicher spenden

Nach verheerenden Überschwemmungen in Libyen herrscht in den betroffenen Gebieten akuter Notstand. Wer aus Deutschland helfen möchten, kann dies durch eine Spende tun. Eine Auflistung von Organisationen, die zu Spenden für die betroffenen Menschen in Libyen aufrufen und das DZI-Spenden-Siegel tragen, ist auf der Webseite des DZI verfügbar.