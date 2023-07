 SGL Carbon muss wegen schwacher Windindustrie Abschreibung vornehmen

WIESBADEN (dpa-AFX) -Die schwache Nachfrage aus der Windindustrie belastet den Kohlefaserspezialisten SGL Carbon . Zum 30. Juni sei eine Wertminderung auf die Vermögenswerte des Geschäftsbereichs Carbon Fibers zwischen 40 und 50 Millionen Euro vorgenommen worden, teilte das Unternehmen überraschend am Montag in Wiesbaden mit und gab auch vorläufige Zahlen für das erste Halbjahr bekannt. Die Eigenkapitalquote des Konzerns verschlechterte sich vor dem Hintergrund der Abschreibung im Vergleich zum Jahresende 2022 von 38,5 auf circa 36 Prozent zum Halbjahresstichtag.

WIESBADEN In den anderen Geschäftsbereichen der Wiesbadener erfüllten sich der Mitteilung zufolge aber die Erwartungen zur Geschäftsentwicklung oder wurden übertroffen. Somit konnte der Nachfrageeinbruch im operativen Geschäft ausgeglichen werden. So legte der Umsatz im ersten Halbjahr von 549,8 Millionen Euro im entsprechenden Vorjahreszeitraum auf 560,5 Millionen Euro zu. Das bereinigte Ebitda (Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen) verharrte mit 88 Millionen Euro nahezu auf dem Vorjahresniveau.

Das SGL-Management bestätigte deshalb seine Jahresprognose und will am 3. August den kompletten Halbjahresbericht vorlegen. Die im SDax notierte Aktie rutschte zunächst tiefer ins Minus, konnte die Verluste dann aber eingrenzen und drehte zuletzt sogar ins Plus.