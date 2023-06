 Shell erhöht Dividende und plant weitere Aktienrückkäufe

LONDON/NEW YORK (dpa-AFX) -Der Energieriese Shell will die Anleger noch stärker an seinen seit geraumer Zeit wieder gut laufenden Geschäften teilhaben lassen. Zum Kapitalmarkttag in New York kündigte der Öl- und Gaskonzern am Mittwoch weitere Aktienrückkäufe und höhere Ausschüttungen an. Demnach können sich die Aktionäre ab dem zweiten Quartal auf eine Anhebung der Dividende um 15 Prozent einstellen, wie Shell mitteilte.

LONDON/NEW YORK Zudem will das Unternehmen in der zweiten Jahreshälfte eigene Aktien im Wert von mindestens 5 Milliarden US-Dollar (rund 4,6 Mrd Euro) erwerben, sofern die Verwaltungsgremien zustimmen. Shell bekräftigte ferner seine Ambitionen, in eine sichere Energieversorgung und die Reduzierung der Kohlenstoffemissionen zu investieren.