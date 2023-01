Siebentägiger Streik des Kabinenpersonals von Tap in Portugal

LISSABON (dpa-AFX) -Das Kabinenpersonal der portugiesischen Fluggesellschaft Tap tritt in der kommenden Woche in einen siebentägigen Streik. Die bereits im Dezember angekündigte Arbeitsniederlegung für den Zeitraum vom 25. bis 31. Januar wurde am Donnerstagabend auf einer Vollversammlung der Flugbegleiter-Gewerkschaft SNPVAC bestätigt. Dabei wurde ein neuer Vorschlag der Unternehmensleitung mit großer Mehrheit zurückgewiesen, wie Tap und SNPVAC mitteilten. Tap habe 12 der 14 Forderungen akzeptiert, erklärte ein Gewerkschaftssprecher. Das Kabinenpersonal fordert unter anderem mehr Geld und bessere Arbeitsbedingungen.