 Siemens Gamesa mit Zuwächsen im Schlussquartal - Geschäftsjahr tiefrot

ZAMUDIO (dpa-AFX) -Der Windanlagenbauer Siemens Gamesa hat das vergangene Geschäftsjahr versöhnlich abgeschlossen. Das Unternehmen wies für das vierte Quartal (per Ende September) einen Nettogewinn von 286 Millionen Euro aus, nach einem Verlust von 258 Millionen Euro im Vorjahr, wie es in einer am Donnerstag veröffentlichten Mitteilung hieß. Dabei profitierte Siemens Gamesa von dem Verkauf von Projekten in Südeuropa. Der Umsatz verbesserte sich um knapp 18 Prozent auf 3,37 Milliarden Euro und lag damit über den Erwartungen der Analysten.

ZAMUDIO Für das Geschäftsjahr 2021/22 schrieb der vor der Übernahme durch den Mutterkonzern Siemens Energy stehende Windanlagenbauer jedoch tiefrote Zahlen. Unter dem Strich stand ein Verlust von 940 Millionen Euro. Das bereinigte operative Ergebnis (Ebit) verschlechterte sich von minus 96 Millionen auf minus 581 Millionen Euro. Dabei machten dem Unternehmen hohe Kosten, Lieferkettenengpässe, Projektverschiebungen, Qualitätsmängel sowie hausgemachte Probleme mit seiner neuen Landturbine 5.X zu schaffen. Das Unternehmen hat daher ein umfassendes Sanierungsprogramm aus der Taufe gehoben, welches auch den Abbau tausender Stellen beinhaltet. Zuversichtlich stimmt der Rekordauftragsbestand von rund 35 Milliarden Euro zum Ende des Geschäftsjahres. Top-Jobs des Tages Jetzt die besten Jobs finden und

per E-Mail benachrichtigt werden. Standort erkennen