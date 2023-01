Slowakei schließt erste Haubitzen-Lieferung an Ukraine ab

BRATISLAVA (dpa-AFX) -Die Slowakei hat die Lieferung von acht im Vorjahr von der Ukraine bestellten Radpanzerhaubitzen Zuzana 2 abgeschlossen. Am Montag gab das Verteidigungsministerium in Bratislava die Übergabe der achten in der Slowakei produzierten Haubitze bekannt.