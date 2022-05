 Smartphones: „Einfacher Modus” und „Health” erleichtern Alltag

Manchmal ist weniger mehr: Samsung-Smartphones bieten im Rahmen des „Einfachen Modus” einige praktische Simplifizierungen an. Darauf weist die Fachzeitschrift „Computer Bild” (Ausgabe 11/2022) hin. Hierfür öffnen Sie zunächst die Einstellungen des Smartphones und klicken auf „Anzeige”. Anschließend wählen Sie den Punkt „Einfacher Modus” aus und aktivieren diesen.

Hamburg Jetzt lässt sich zum Beispiel unter „Verzögerung bei Berühren/Halten” auswählen, wie lang man auf ein Symbol tippen muss, bevor es reagiert. Das kann praktisch sein: Eine längere Verzögerung verzeiht unbeabsichtigte Berührungen und das ungeplante Öffnen von Apps. Wer dies auch für die Tastatur möchte, muss das separat einstellen. Das geht in den Einstellungen unter „Interaktionen und Geschicklichkeit” und „Tippdauer” sowie „Ignorieren wiederholter Berührungen”. Weniger Hindernisse beim Bedienen verspricht auch der Reiter „Kontrastreiche Tastatur” im Menü „Einfacher Modus”. Dort können verschiedene Farbeinstellungen und Kontraste ausgewählt werden. So sind die Tasten besser zu erkennen. Unter „Einstellungen”, „Anzeige” und „Schriftgröße und -stil” können außerdem alle Symbole und Texte größer und lesbarer eingestellt werden. Eine weitere Zusatzfunktion, die im Alltag hilfreich ist, bietet das iPhone: Unter „Einstellungen”, „Datenschutz”, „Bewegung & Fitness” aktivieren sie hierfür das „Fitnessprotokoll”. Ab sofort zeichnet das iPhone alle Schritte auf und liefert Ihnen Statistiken in der App „Health”. So wissen Nutzer genau, wie viel sie sich schon bewegt haben.