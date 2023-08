So viele Menschen wie noch nie warten in England auf Routine-OP

LONDON (dpa-AFX) -Die Zahl der Menschen, die in England auf eine Routine-Operation warten, ist erneut gestiegen. Ende Juni hätten 7,6 Millionen Patienten auf den Wartelisten gestanden, etwa 100 000 mehr als noch im Mai und so viele wie nie seit Beginn der Aufzeichnungen 2007. Das teilte der staatliche Gesundheitsdienst NHS am Donnerstag mit.