Softwareanbieter Atoss Software will Auschüttung auf 2,83 Euro je Aktie erhöhen

MÜNCHEN (dpa-AFX) -Der Softwareanbieter Atoss will die Ausschüttung an die Aktionäre kräftig erhöhen. Insgesamt seien 2,83 Euro je Aktie geplant, teilte das im SDax notierte Unternehmen am Montagabend mit. Die Ausschüttung enthalte eine Dividende von 1,83 Euro sowie eine Sonderdividende von 1,00 Euro je Aktie. Im Vorjahr hatte Atoss eine Dividende von 1,82 Euro ausgeschüttet.