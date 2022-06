 Sommerurlaub: Vor-Corona-Niveau auf Campingplätzen erwartet

Die Campingplatzbetreiber in Deutschland gehen davon aus, in diesem Jahr wieder das Vor-Corona-Niveau zu erreichen. Beliebt seien vor allem klassische Top-Ziele am Meer oder in den Bergen, in der zweiten oder dritten Reihe dahinter gebe es aber noch freie Kapazitäten für die Sommerferien.

Berlin Ausgebucht sei noch keine Region. „Eventuell winkt auch ein neues Rekordergebnis, aber dies bleibt abzuwarten", sagte Christian Günther, Geschäftsführer beim Bundesverband der Campingwirtschaft in Deutschland (BVCD), der Funke-Mediengruppe. Gedämpft wird die Aussicht auf ein mögliches Rekordergebnis den Angaben nach durch verstärkte Auslandsreisen. Zwei Effekte habe der Verband beobachtet, sagte Günther: Erstens holten viele Menschen verpasste Auslandsreisen der vergangenen Jahre nach. Und zweitens reisten einige angesichts der steigenden Preise nun erst recht ins Ausland - aus Angst, sich solche teuren Reisen bald nicht mehr leisten zu können.

