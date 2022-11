 Sonderaktion zur Nebensaison: So will Mecklenburg-Vorpommern mehr Kurzurlauber anlocken

So will Mecklenburg-Vorpommern mehr Kurzurlauber anlocken

Viele Hotels und Pensionen im Nordosten setzen in der Nebensaison auf günstige Angebote, um im Winterhalbjahr die Auslastung zu erhöhen. Am 1. November startet die 27. Auflage einer entsprechenden Aktion , an der sich über 40 Hotels und Pensionen beteiligen.