Sorgen wegen Bahnstreiks zu Neujahr in Frankreich

PARIS (dpa-AFX) -Bahngäste in Frankreich sorgen sich angesichts aktueller Streiks um Zugausfälle auch am Neujahrswochenende. "Ich denke, dass es noch möglich ist, zu verhindern, dass das Neujahrswochenende von dieser Streikbewegung verdorben wird", sagte der Chef des französischen Bahnunternehmens SNCF, Jean-Pierre Farandou, am Donnerstag im Sender RTL. Man habe noch Zeit und die Verhandlungen gingen weiter. "Es gibt keinen Grund, die Franzosen zweimal zu bestrafen."