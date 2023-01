 Soziales: DDR-Renten - Anträge an Härtefallfonds ab sofort möglich

DDR-Renten - Anträge an Härtefallfonds ab sofort möglich

Bedürftige mit offenen Rentenansprüchen aus DDR-Zeiten können ab sofort Anträge auf Hilfen von mindestens 2500 Euro aus einem geplanten Härtefallfonds stellen. Dies bestätigte das Bundessozialministerium in Berlin. Bescheide soll es aber erst nach dem 31. März geben. Die Linke kritisiert den Fonds und will am Freitag im Bundestag eine umfassendere Lösung beantragen: mehr Geld und ein größere Empfängerkreis. „Beim Härtefallfonds darf das letzte Wort nicht gesprochen sein”, forderte Fraktionschef Dietmar Bartsch.