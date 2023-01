 Spahn warnt vor Scheitern der Energiepreisbremsen für Firmen

BERLIN (dpa-AFX) -Unionsfraktionsvize Jens Spahn hat vor einem Scheitern der Energiepreisbremsen für Unternehmen gewarnt. Der CDU-Politiker sagte am Montag in Berlin, er habe die Sorge, dass die Preisbremsen von Firmen deutlich weniger in Anspruch genommen würden. Spahn verwies auf schwierige Antragsbedingungen. Er habe die Sorge, dass die Preisbremsen für die Wirtschaft nicht wirkten. Dies könne die internationale Wettbewerbsfähigkeit Deutschlands weiter schwächen.

BERLIN Die Gas- und Wärmepreisbremse greift für Großverbraucher seit dem Januar, für private Privathaushalte und kleine Firmen dann ab März - mit einer rückwirkenden Entlastung für die Monate Januar und Februar. Für Unternehmen mit hohen Energiekosten gelten laut Wirtschaftsministerium besondere Regelungen und Mitteilungspflichten. Top-Jobs des Tages Jetzt die besten Jobs finden und

per E-Mail benachrichtigt werden. Standort erkennen