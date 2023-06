 Spanien: Industrieproduktion fällt deutlich

MADRID (dpa-AFX) -In Spanien ist die Industrieproduktion im April merklich gesunken. Die Gesamtproduktion fiel im Monatsvergleich um 1,8 Prozent, wie das Statistikamt INE am Dienstag in Madrid mitteilte. Ökonomen hatten mit einem Minus von lediglich 0,5 Prozent gerechnet.

MADRID Im März hatte die Produktion im Monatsvergleich zudem weniger zugelegt als bisher bekannt. Das Statistikamt revidierte die Angaben und meldete ein Plus von 1,3 Prozent, nach bisher 1,5 Prozent. Im Jahresvergleich gab die Produktion im April überraschend nach. In dieser Betrachtung stand ein Minus von 0,9 Prozent zu Buche, erwartet worden war ein Plus von 1,9 Prozent. Auch hier wurde der Anstieg im März etwas nach unten angepasst.