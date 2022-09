 Spanien: Preisauftrieb schwächt sich ab

MADRID (dpa-AFX) -Der sehr hohe Preisauftrieb in Spanien hat sich etwas abgeschwächt. Die nach europäischer Methode erfassten Verbraucherpreise (HVPI) lagen im September 9,3 Prozent höher als ein Jahr zuvor, wie das Statistikamt INE am Donnerstag in Madrid mitteilte. Im Vormonat hatte die Inflationsrate 10,5 Prozent betragen. Analysten hatten im Mittel mit einem leichten Rückgang auf 10,1 Prozent gerechnet. Im Monatsvergleich stagnierten die Lebenshaltungskosten.

MADRID Zurückzuführen ist der geringere Preisauftrieb vor allem auf rückläufige Preise für Strom und Kraftstoffe. Ohne Energie und Lebensmittel ging die Inflation nur leicht zurück. Das zeigt, dass der grundlegende Preisauftrieb hoch bleibt. Top-Jobs des Tages Jetzt die besten Jobs finden und

