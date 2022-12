 Spanien: Preisauftrieb schwächt sich weiter ab

MADRID (dpa-AFX) -In Spanien hat sich der allgemeine Preisauftrieb zum Jahresende weiter abgeschwächt. Im Dezember stiegen die nach europäischer Methode gemessenen Verbraucherpreise (HVPI) zum Vorjahresmonat um 5,6 Prozent, wie das Statistikamt INE am Freitag in Madrid mitteilte. Es ist der mittlerweile fünfte Rückgang der Teuerungsrate, nachdem die Inflationsrate im Juli ein Rekordhoch seit Einführung des Euro von 10,7 Prozent erreicht hatte.

MADRID Im November hatte die spanische Inflationsrate bei 6,7 Prozent gelegen und im Oktober bei 7,3 Prozent. Analysten hatten für Dezember nur einen Rückgang auf 5,8 Prozent erwartet. Im Monatsvergleich stiegen die Lebenshaltungskosten hingegen um 0,3 Prozent und damit etwas stärker als erwartet.

