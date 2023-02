 Spanien: Verbraucherpreise steigen zu Jahresbeginn stärker

MADRID (dpa-AFX) -In Spanien hat sich der Preisauftrieb zu Jahresbeginn wieder etwas verstärkt. Die nach europäischer Methode gemessenen Verbraucherpreise (HVPI) erhöhten sich im Januar auf Jahressicht um 5,9 Prozent, wie das Statistikamt INE am Mittwoch in Madrid nach einer zweiten Schätzung mitteilte. Die Ersterhebung wurde leicht um 0,1 Prozentpunkte nach oben korrigiert. Im Vormonat hatte die Rate 5,5 Prozent betragen. Trotz des Anstiegs liegt die Teuerung deutlich tiefer als Mitte 2022, als sie auf mehr als 10 Prozent gestiegen war.