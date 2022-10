SPD erwartet Lösung im Atomstreit der Ampel 'in nächsten Tagen'

BERLIN (dpa-AFX) -Im Streit der Ampel-Koalition über einen möglichen Weiterbetrieb der Atomkraftwerke im kommenden Jahr erwartet die SPD-Bundestagsfraktion eine Lösung in dieser Woche. "Ich gehe davon aus, das wir im Laufe der nächsten Tage eine Lösung haben werden und das dann nächste Woche im Bundestag beraten werden", sagte die Parlamentarische Geschäftsführerin Katja Mast am Mittwoch in Berlin. Ohne entsprechende Gesetzgebung laufe der Betrieb aller Atomkraftwerke zum 31. Dezember aus. "Dann gibt es keinen Streckbetrieb", sagte Mast.