SPD-Fraktion will Kindergrundsicherung noch in diesem Jahr anpacken

BERLIN (dpa-AFX) -Die SPD-Bundestagsfraktion will die geplante Kindergrundsicherung noch in diesem Jahr angehen. "Nach dem Bürgergeld wollen wir einen anderen sozialen Pfeiler in unser System einführen", sagte SPD-Fraktionschef Rolf Mützenich nach einer Klausurtagung am Freitag in Berlin. Ziel sei es, "die verschiedenen Transferleistungen vom Kindergeld bis hin zur Unterstützung von armen Familien" zusammenzuführen.