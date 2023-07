SPD-Fraktionschef: Ampel-Koalition muss sich am Riemen reißen

BERLIN (dpa-AFX) -SPD-Fraktionschef Rolf Mützenich hat die Ampel-Koalition angesichts der andauernden Streitigkeiten zu mehr Disziplin ermahnt. "Wir müssen uns am Riemen reißen", sagte er am Freitag im "ARD"-Morgenmagazin über die Regierungsarbeit. Aus der politischen Sommerpause dürfe die Koalition so nicht wieder herauskommen.