SPD will neues Steuerkonzept für fairere Lastenverteilung erarbeiten

BERLIN (dpa-AFX) -Die SPD will die deutsche Steuer- und Finanzpolitik angesichts der angeschlagenen Wirtschaftslage auf den Prüfstand stellen. Es stelle sich die Frage nach einer soliden und vor allem gerechten Finanzierung wichtiger Zukunftsinvestitionen, hieß es am Montag in einem Beschluss des Parteivorstands. Eine elfköpfige Kommission unter Leitung der beiden Parteivorsitzenden Saskia Esken und Lars Klingbeil soll ein neues steuer- und finanzpolitisches Konzept der Sozialdemokraten erarbeiten.