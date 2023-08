Spiegel-Gruppe übernimmt Mehrheit an Fußballmagazin '11 Freunde'

HAMBURG (dpa-AFX) -Die Spiegel-Verlagsgruppe übernimmt die Mehrheit an dem Fußballmagazin "11 Freunde". Man erwerbe den Mehrheitsanteil von 51 Prozent, der bislang zu RTL Deutschland gehört, teilte das Spiegel-Medienhaus am Dienstag in Hamburg mit. RTL bestätigte das. Kartellbehörden müssen den Kauf noch freigeben. Zum Kaufpreis wurde nichts bekannt.