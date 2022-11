 'Spiegel': Wirtschaftsweise optimistischer zur Konjunktur als Regierung

BERLIN (dpa-AFX) -Die "Wirtschaftsweisen" schätzen die Konjunkturlage für dieses und das nächste Jahr etwas optimistischer ein als die Bundesregierung. Das berichtete der "Spiegel" am Dienstag. Demnach rechnet der Sachverständigenrat für dieses Jahr mit einem Wachstum von 1,7 Prozent. Im nächsten Jahr rutscht Deutschland in eine Rezession, die mit einem Minus von 0,2 Prozent aber milde ausfällt.

BERLIN Die "Wirtschaftsweisen" wollen ihr Jahresgutachten am Mittwoch in Berlin vorlegen. Die Bundesregierung hatte in ihrer Mitte Oktober vorgelegen Herbstprojektion damit gerechnet, dass die Wirtschaft 2023 um 0,4 Prozent schrumpft. Für das laufende Jahr erwartet die Bundesregierung ein Wachstum von 1,4 Prozent.

Der Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung berät die Politik. Die Experten werden umgangssprachlich auch als "Wirtschaftsweise" bezeichnet.