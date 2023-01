 Spielspaß ohne Schnickschnack : „Alina of the Arena”: Kartenspiel mit Suchtpotenzial

„Alina of the Arena”: Kartenspiel mit Suchtpotenzial

Egal ob „The Binding of Isaac” oder „Hades”: Roguelike-Titel haben sich in der Videospielszene mittlerweile so festgesetzt wie wohl kaum ein zweites Genre. „Alina of the Arena” kombiniert das Ganze mit Deckbuilding à la „Hearthstone”. Eine Kombination, die es in sich hat.