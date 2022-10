 'Spirited': Apple-Weihnachtsmusical mit Ferrell und Reynolds

LOS ANGELES (dpa-AFX) -Die Schauspieler Will Ferrell (55) und Ryan Reynolds (45) sind demnächst gemeinsam in einer Weihnachtskomödie zu sehen. Ein erster Trailer zum Film "Spirited" wurde am Mittwoch auf YouTube veröffentlicht. In dem lose auf Charles Dickens' "A Christmas Carol" basierenden Musical spielt Ferrell einen Weihnachtsgeist und Reynolds einen Skeptiker, der vom Weihnachtsfest überzeugt werden muss. In den ersten Ausschnitten ist das Duo etwa beim Stepptanzen vor winterlicher Kulisse zu sehen. Zum Cast gehört laut Trailer außerdem Oscar-Preisträgerin Octavia Spencer. "Spirited" erscheint am 18. November beim Streamingdienst Apple TV+.