 Sportradar sichert sich Rechte der südamerikanischen Fussball-Konföderation

ST. GALLEN (dpa-AFX) -Der Schweizer Sportdatenanbieter Sportradar ist von der südamerikanischen Fußball-Konföderation Conmebol als offizieller Partner ausgewählt worden. So konnte sich das an US-Börse Nasdaq notierte St. Galler Unternehmen die Rechte für Audio-, Video- und Wettdaten während vier Spielzeiten sichern.

ST. GALLEN Das Angebot von Sportradar habe in einem Ausschreibungsverfahren durch Conmebol überzeugt, hieß es in einer Mitteilung vom Mittwoch. Die Vereinbarung umfasse die wichtigsten Vereinsturniere wie die Copa Libertadores, Copa Sudamericana und Recopa. Ziel sei es, die Zugänglichkeit des südamerikanischen Fußballs für ein breiteres globales Publikum zu verbessern. Angaben zu den finanziellen Details wurden in der Mitteilung keine gemacht.