Spritpreise in Deutschland sinken - Diesel auf niedrigstem Stand seit Monaten

MÜNCHEN (dpa-AFX) -Diesel ist so günstig wie seit Monaten nicht mehr. Am Wochenende fiel der Preis für den Kraftstoff auf den niedrigsten Wert seit August, wie der ADAC am Montag mitteilte. Rechnet man die Effekte der im Sommer geltenden Steuersenkung auf Kraftstoffe heraus, ist es sogar der niedrigste Dieselpreis seit Mai.