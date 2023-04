 Städtetag fordert Nachbesserungen bei Plänen zum Heizungstausch

BERLIN (dpa-AFX) -Der Deutsche Städtetag fordert Nachbesserungen bei den Plänen zum Heizungstausch. Hauptgeschäftsführer Helmut Dedy sagte der Deutschen Presse-Agentur: "Wir wissen, dass wir jetzt die Weichen für die klimaneutrale Wärmeversorgung stellen müssen. Aber die noch so richtigen Ziele laufen ins Leere, wenn Handwerker und geeignete Heizsysteme fehlen, Fristen zu eng sind und Kosten in die Höhe schnellen und damit die Menschen insgesamt überfordert werden."

BERLIN Das Bundeskabinett könnte am Mittwoch eine Reform des Gebäudeenergiegesetzes beschließen - und zugleich ein zusätzliches Förderprogramm für den Heizungstausch in Milliardenhöhe. Von 2024 an soll nach Plänen der Bundesregierung möglichst jede neu eingebaute Heizung zu 65 Prozent mit erneuerbaren Energien betrieben werden. Damit soll der Abschied von Gas- und Ölheizungen eingeläutet werden.