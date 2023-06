 Städtetag: Nun richtige Reihenfolge bei der Wärmewende

BERLIN (dpa-AFX) -Der Deutsche Städtetag sieht den Kompromiss der Ampel-Fraktionen zum Heizungsgesetz positiv. Hauptgeschäftsführer Helmut Dedy sagte am Mittwoch: "Wärmeplanung first, das ist die richtige Reihenfolge für die Wärmewende." Es sei ist richtig, dass die kommunale Wärmeplanung nun ausdrücklich zur Grundlage für die Wärmewende in den Städten gemacht werde und das Gebäudeenergiegesetz mit dem Wärmeplanungsgesetz verzahnt werden soll. "Denn die Menschen sollten wissen, welche klimaneutrale Heizungsart für ihre Stadt und das eigene Viertel sinnvoll ist und ausgebaut werden soll."

BERLIN Eine Spitzenrunde von SPD, Grünen und FDP hatte sich am Dienstag auf wesentliche Änderungen am ursprünglichen, vom Kabinett beschlossenen Entwurf zum Gebäudeenergiegesetz, dem sogenannten Heizungsgesetz, verständigt. So wurde ein wochenlanger Konflikt beendet. Im Kern sollen Hausbesitzer mehr Zeit für den Umstieg auf eine klimafreundliche Heizung bekommen. Das Gebäudeenergiegesetz soll an ein Wärmeplanungsgesetz gekoppelt werden. Dazu sollen Kommunen in den kommenden Jahren konkrete Pläne vorlegen, wie sie ihre Heizinfrastruktur klimaneutral umbauen wollen - etwa über ein Fernwärmenetz. "Die Wärmeplanungen werden in den Städten mit Hochdruck vorangetrieben", so Dedy. "Eine deutschlandweite kommunale Wärmeplanung wird bis spätestens 2028 angestrebt, das scheint machbar. Wichtig ist im weiteren Gesetzgebungsverfahren, dass die Fristen gut aufeinander abgestimmt werden und die Rahmenbedingungen auch langfristige Investitionen ermöglichen. Neben der individuellen Förderung für Hauseigentümer sollte auch der Aus- und Umbau der kommunalen Wärmenetze gefördert werden."