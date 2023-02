Starkes Weihnachtsgeschäft schiebt Cewe an

OLDENBURG (dpa-AFX) -Das Wiederaufleben von Feiern und die vermehrte Reisetätigkeit nach der Corona-Pandemie haben dem Fotodienstleister Cewe 2022 unerwartet viel Rückenwind gegeben. Die Menschen machten auf den Veranstaltungen und im Urlaub wieder mehr Fotos und gestalteten mit ihnen die von Cewe entwickelten Produkte, wie Fotobücher oder -kalender. So fiel dann auch das sowieso schon traditionell starke Weihnachtsgeschäft besonders stark aus, wie das Unternehmen am Freitag überraschend in Oldenburg mitteilte. Der Jahresumsatz kletterte ein Stück über das obere Ende der vom Management ausgegebenen Prognose und das operative Ergebnis landete immerhin im oberen Drittel der avisierten Spanne.