 Statistik: Mehr als 200.000 Promovierende an deutschen Universitäten

Mehr als 200.000 Promovierende an deutschen Universitäten

An deutschen Universitäten haben im vergangenen Jahr rund 200.300 Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler an einer Doktorarbeit gearbeitet. Das waren vier Prozent mehr als 2020, wie das Statistische Bundesamt in Wiesbaden mitteilte. Der Frauenanteil lag bei 48 Prozent (2020: 47 Prozent).