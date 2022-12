 Statistiker stellen Zahlen zu Verkehrsunfällen 2022 vor

WIESBADEN (dpa-AFX) -Blechschäden, Verletzte und Unfalltote: Das Statistische Bundesamt im Wiesbaden veröffentlicht an diesem Montag bundesweite Daten zu Straßenverkehrsunfällen 2022. Die Statistiker wollen ihre Jahresschätzung vorlegen.

WIESBADEN In den ersten sechs Monaten dieses Jahres gab es in Deutschland einen Anstieg bei den Unfallzahlen: Auf den Straßen starben 1238 Menschen, 12 Prozent mehr als im gleichen Zeitraum des Vorjahres, wie das Bundesamt im August unter Berufung auf vorläufige Daten mitgeteilt hatte. Die Zahl der Verletzten stieg um ein Fünftel auf knapp 163 800.

Insgesamt nahm die Polizei den Angaben zufolge im ersten Halbjahr 2022 rund 1,15 Millionen Unfälle auf und damit 9 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum.

Im Jahr 2021 waren wegen Lockdowns, Arbeiten und Lernen zu Hause so wenige Verkehrstote gezählt worden wie noch nie seit Beginn der Aufzeichnungen. Auch wenn wieder mehr Verkehr auf den Straßen herrscht, fielen die Unfallzahlen in den ersten sechs Monaten dieses Jahres geringer aus als vor der Pandemie: Im Vergleich zum ersten Halbjahr 2019, so das Bundesamt im August, wurden 16 Prozent weniger Menschen getötet und 10 Prozent weniger verletzt.