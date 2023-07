Stau bei Sicherheitsüberprüfungen in der Bundeswehr

BERLIN (dpa-AFX) -Bei der Bundeswehr gibt es einen Stau bei den Sicherheitsüberprüfungen des Personals. Im ersten Quartal 2023 lag die Zahl der offenen Verfahren beim Militärischen Abschirmdienst (MAD) bei 66 551, wie ein Sprecher des Bundesverteidigungsministeriums am Sonntag der Deutschen Presse-Agentur in Berlin sagte. Bis zum 31. Mai stieg die Zahl auf 69 687, wie aus einer Antwort des Ministeriums auf eine Anfrage der Unionsfraktion hervorgeht, über die die "Bild am Sonntag" (BamS) zuvor berichtet hatte und die der dpa vorlag.