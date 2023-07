 Steinmeier für 'Wasserzeichen' bei künstlicher Intelligenz

LUXEMBURG (dpa-AFX) -Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat sich für die Kennzeichnung von mit künstlicher Intelligenz hergestellten Medienprodukten ausgesprochen. "Wir werden die künstliche Intelligenz in vielen Bereichen, gerade in der Medizin, brauchen, und wir müssen lernen, mit den Risiken umzugehen", sagte Steinmeier am Montag bei einem Besuch in Luxemburg in einer Diskussion mit jungen Leuten im Parlament.

LUXEMBURG Trotz dieser Potenziale "können wir auf das Regulieren nicht verzichten", sagte er. "Ich habe den Verdacht, dass man so etwas wie ein Wasserzeichen braucht, aus dem erkennbar wird, dass bestimmte Produkte mit künstlicher Intelligenz erstellt worden sind." Steinmeier ist seit Montag zu seinem ersten offiziellen Besuch in Luxemburg. Der Bundespräsident sagte, er sei gegen einen Verzicht auf Regulierung: "Das ist eine Haltung, die vernachlässigt die Risiken." Er sei aber jetzt noch nicht imstande, "zu beschreiben, wie eine präzise Regulierung aussehen kann, die diese Risiken vermeidet". Steinmeier fügte hinzu: "Wir brauchen so etwas wie einen Beipackzettel, aus dem erkennbar wird, dass ein bestimmtes Medienprodukt unter Anwendung von künstlicher Intelligenz zustande gekommen ist."