 Steinmeier zu politischen Gesprächen in Südkorea

SEOUL (dpa-AFX) -Inmitten sich verschärfender Spannungen zwischen Nord- und Südkorea führt Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier am Freitag politische Gespräche in Seoul. Er wird sich in der Hauptstadt Südkoreas zunächst mit Präsident Yoon Suk Yeol treffen, später auch mit Ministerpräsident Han Duck Soo. Der Bundespräsident war am Vorabend gemeinsam mit seiner Frau Elke Büdenbender in Seoul eingetroffen. Beide hatten zuvor Japan einen offiziellen Besuch abgestattet.

SEOUL Nordkorea führt seit Ende September trotz internationaler Kritik in ungewohnt hoher Frequenz Raketentests durch. Zuletzt schoss das Land am Donnerstagmorgen (Ortszeit) drei ballistische Raketen in Richtung offenes Meer ab, wie der Generalstab der südkoreanischen Streitkräfte mitteilte. Eine von ihnen sei möglicherweise eine mit atomaren Sprengköpfen bestückbare Interkontinentalrakete (ICBM) gewesen. Steinmeier will der südkoreanischen Staatsführung bei seinen Gesprächen auch die Anteilnahme Deutschlands wegen der Massenpanik mit mehr als 150 Toten ausdrücken. Das Unglück hatte sich am vergangenen Wochenende bei unorganisierten Halloween-Feiern in einem beliebten Amüsierviertel in Seoul ereignet. Top-Jobs des Tages Jetzt die besten Jobs finden und

