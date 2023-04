 Stiebel Eltron investiert in Stammsitz Holzminden 450 Millionen Euro

HOLZMINDEN (dpa-AFX) -Der Wärmepumpenhersteller Stiebel Eltron investiert wegen der wachsenden Nachfrage an seinem Stammsitz in Holzminden 450 Millionen Euro. Zudem soll dort die Mitarbeiterzahl in der Wärmepumpenfertigung bis 2027 von 400 auf 1200 aufgestockt werden, wie das Unternehmen am Montag mitteilte. "Stiebel Eltron schafft mit der Energiewende neue Arbeitsplätze in Deutschland", sagte Geschäftsführer Kai Schiefelbein.

HOLZMINDEN Hintergrund der Investitionen, zu der auch eine Vergrößerung der Produktionsfläche zählt, ist den Angaben nach die große Nachfrage nach Wärmepumpen. Stiebel Eltron zählt nach eigenen Angaben zu den fünf größten Herstellern für Wärmepumpen in Deutschland. Innerhalb der vergangenen Jahren sei die Zahl der Arbeitsplätze in Deutschland bereits um etwa 1000 auf 3200 erhöht worden, hieß es.